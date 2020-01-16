البديّح: المواطن لا يتحمّل عجز الدولة

قال المحامي أحمد البديّح أنه يجب على الوزيرة مريم العقيل أن تعي ماتقوله وتصرح به، فالمواطن لا يتحمل عجز الدولة وعليها ان تنهض في وزارتها لا أن تبحث عن التعويض من جيب المواطن.

وأضاف البديّح : إن كان هذا الحل في نظرها فعليها أن تترك الوزارة لأن هناك كفاءات لديها حلول أكثر واقعية و تستطيع أن تنهض في الوزارة دون المساس بالمواطن.