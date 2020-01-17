قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس اليوم الجمعة إن قوات من شرطة الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت باحات المسجد الأقصى.

وقالت الدائرة في بيان صحفي إن شرطة الاحتلال اعتدت بوحشية على المصلين وأطلقت الرصاص المطاطي نحوهم.

وأظهر شريط مصور (فيديو) وزعته دائرة الأوقاف على الصحفيين قوات كبيرة من شرطة الاحتلال تقتحم باحات الأقصى وتعتدي على المصلين فيما ارتفعت تكبيرات المصلين لكنه لم يبلغ حتى الآن عن إصابات واعتقالات.

وكان المئات من المصلين توافدوا لصلاة فجر اليوم في المسجد الأقصى تلبية لدعوات من أهالي القدس.