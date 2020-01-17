رئيس وزراء أوكرانيا يستقيل بعد “إهانة الرئيس”

قال مكتب الرئاسة في أوكرانيا، الجمعة، إن رئيس الوزراء أوليكسي هونشاروك قدم استقالته، وسينظر الرئيس فولوديمير زيلينسكي فيها.

وتأتي استقالة رئيس الوزراء بعد أيام من تسريب تسجيل صوتي له، يقول فيه إن رئيس البلاد “لا يعلم شيئا عن الاقتصاد”.

وذكر هونشاروك على “فيسبوك”: “قبلت المنصب من أجل إنجاز برنامج الر ئيس . هو بالنسبة لي نموذج للانفتاح والاحترام”.

وأضاف “ومع ذلك، ومن أجل التخلص من أي شكوك بشأن احترامنا وثقتنا في الر ئيس ، كتبت خطاب استقالة وسلمته إلى الر ئيس مع الحق في تقديمه إلى البرلمان الأوكراني “.

وأوليكسي هونشاروك من مواليد 7 يوليو 1984، وعمل في مجال المحاماة قبل دخول عالم السياسة، وتسلم رئاسة وزراء أوكرانيا في 29 أغسطس 2019 ليكون أصغر رئيس للحكومة في تاريخ البلاد الحديث.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ظهر تسجيل صوتي لهونشاروك، يبدو فيه أنه يوجه تعليقات مستهجنة حول فهم زيلينسكي للاقتصاد.

وقال هونشاروك إن التسجيل الصوتي كان عبارة عن تجميع “لجوانب صغيرة مسجلة من اجتماعات حكومية”، وألقى باللوم على “مجموعات مؤثرة” لم يسمها في جعل الأمر يبدو وكأنه لا يحترم الرئيس.

وأصر رئيس الوزراء على أن “هذا غير صحيح”.

والخميس، طالب مشرعون من حزب “المنصة المعارضة من أجل الحياة”، باستقالة هونشاروك، قائلين إنه وحكومته يشوهون رئيس أوكرانيا ويزيدون من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.

لكن أعضاء حزب “خادم الشعب” الحاكم، قالوا إنه “لا يوجد سبب يدعو إلى استقالة هونشاروك”.

ويتعين على البرلمان الأوكراني التصويت على قبول استقالة رئيس الوزراء.