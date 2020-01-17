وفيات يوم الجمعة 17 يناير 2020

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17 يناير، 2020
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روسيا 2018
الكويت يتغلب على هونغ كونغ في بطولة كرة اليد الآسيوية ال19
منذ 21 ثانية
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ساينز يحرز لقب رالي دكار في السعودية
منذ 9 ساعات
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الكويت يفوز على العراق في انطلاق البطولة الاسيوية ال19 لكرة اليد
منذ 23 ساعة
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كاسياس أسطورة حراسة المرمى مرشحا لرئاسة الاتحاد الإسباني
منذ يوم واحد
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اقتصاد
“الصناعة”: الملامح النهائية لمدينة النعايم ستتضح في 9 أشهر
منذ يوم واحد
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الكويتيون سادس أكبر مشتر للعقارات بتركيا في 2019
منذ يومين
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العقيل: الإيرادات النفطية ستشكل 87.3% من ميزانية 2020-2021
منذ 3 أيام
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السعودية: اتخذنا جميع الإجراءات لتأمين المنشآت النفطية
منذ 4 أيام
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روسيا 2018
الكويت يتغلب على هونغ كونغ في بطولة كرة اليد الآسيوية ال19
منذ 21 ثانية
أضف تعليق
ساينز يحرز لقب رالي دكار في السعودية
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
الكويت يفوز على العراق في انطلاق البطولة الاسيوية ال19 لكرة اليد
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
كاسياس أسطورة حراسة المرمى مرشحا لرئاسة الاتحاد الإسباني
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“الصناعة”: الملامح النهائية لمدينة النعايم ستتضح في 9 أشهر
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الكويتيون سادس أكبر مشتر للعقارات بتركيا في 2019
منذ يومين
أضف تعليق
العقيل: الإيرادات النفطية ستشكل 87.3% من ميزانية 2020-2021
منذ 3 أيام
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السعودية: اتخذنا جميع الإجراءات لتأمين المنشآت النفطية
منذ 4 أيام
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شعراء سبر
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كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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أخبار
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برلمان
عربي وعالمي
رياضة
روسيا 2018
الكويت يتغلب على هونغ كونغ في بطولة كرة اليد الآسيوية ال19
منذ 21 ثانية
أضف تعليق
ساينز يحرز لقب رالي دكار في السعودية
منذ 9 ساعات
أضف تعليق
الكويت يفوز على العراق في انطلاق البطولة الاسيوية ال19 لكرة اليد
منذ 23 ساعة
أضف تعليق
كاسياس أسطورة حراسة المرمى مرشحا لرئاسة الاتحاد الإسباني
منذ يوم واحد
أضف تعليق
اقتصاد
“الصناعة”: الملامح النهائية لمدينة النعايم ستتضح في 9 أشهر
منذ يوم واحد
أضف تعليق
الكويتيون سادس أكبر مشتر للعقارات بتركيا في 2019
منذ يومين
أضف تعليق
العقيل: الإيرادات النفطية ستشكل 87.3% من ميزانية 2020-2021
منذ 3 أيام
أضف تعليق
السعودية: اتخذنا جميع الإجراءات لتأمين المنشآت النفطية
منذ 4 أيام
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آخر الأخبار
رياضة
الكويت يتغلب على هونغ كونغ في بطولة كرة اليد الآسيوية ال19
منذ 21 ثانية
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الجزائريون يتظاهرون للجمعة الـ48 على التوالي للمطالبة “بإطلاق سراح المعتقلين”
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الرئيس الفلبيني دوتيرتي يصادق على قرار منع مواطنيه من العمل في الكويت
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شرطة الاحتلال تقتحم باحات المسجد الأقصى وتعتدي على المصلين
منذ 9 ساعات
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استياء كويتي لحظر الفلبين إرسال عمالتها للبلاد
منذ 23 ساعة
الوفيات
وفيات يوم الجمعة 17 يناير 2020
منذ 52 دقيقة
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