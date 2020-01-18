“التقدم العلمي” تطلق مبادرة إقليمية لحماية العقاب المنقط من الانقراض

أطلقت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة مبادرة بيئية تعد الأولى من نوعها في المنطقة تهدف الى رصد وتعقب العقاب المنقط الكبير اثناء مروره السنوي في الكويت لحمايته من الانقراض.

وقال مدير إدارة الثقافة العلمية في المؤسسة الدكتور سلام العبلاني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم السبت انه ضمن هذه المبادرة تمكن فريق (عدسة البيئة الكويتية) الذي ترعاه المؤسسة بالتعاون مع المستشار العالمي الدكتور مايكل ماكغريدي من وضع أول جهاز تعقب على أحد هذه الطيور النادرة وإطلاقه في الكويت بهدف تتبعه في هجرته.

وأضاف ان هذه المبادرة تهدف أيضا الى دراسة هذا النوع من الطيور وجمع معلومات عنه لحمايته من الانقراض والحفاظ على التوازن الإيكولوجي خاصة مع الصيحات العالمية المحذرة من موجة الانقراض السادس للكائنات الحية التي تشهدها البشرية.

وأوضح ان الهيئة العامة للبيئة تشارك في الاشراف على المبادرة لتتبع الطيور المهاجرة في الكويت والبحث عن طرق إنقاذ العقاب من الانقراض مضيفا ان الكويت تعد أول دولة تسعى إقليميا ضمن إطار تعاون عالمي إلى تعقب هذا الطائر الجارح في دراسة مكثفة.

وأفاد العبلاني بان هذه الدراسة تركز على التعرف على اتجاهات حركة هذا الطائر والمدى الجغرافي للنوع واحتساب المدى اليومي لنطاق حركته والمناطق والبيئات المفضلة لديه وأماكن التكاثر وغيرها من المعلومات الضرورية عند وضع خطط حماية الأنواع الحية. وقال ان استراتيجية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي للأعوام 2017- 2021 تعتمد على تعزيز التنمية العلمية في مختلف المجالات عبر مبادرات وبرامج محلية ودولية ترعاها المؤسسة وتمولها وتهدف إلى رفع مستوى الوعي العلمي والثقافي وتسعى إلى استقطاب مساهمة جميع شرائح المجتمع في دعم البحث العلمي ونشر الوعي. وأضاف إن هذا النوع من المشاريع يندرج تحت التيار المتصاعد مما يعرف بعلوم المواطن لتشجيع بناء جسور بين الباحثين الأكاديميين والجمهور وجمعيات النفع العام والفرق التطوعية ونشر العلوم بطرق حديثة تفاعلية والعمل على تعزيز المبادئ العلمية وترسيخ الثقافة العلمية السليمة في إطار تعاون دولي.

يذكر أن العقاب المنقط الكبير هو أحد أنواع الطيور الجارحة المهددة بالانقراض وفقا لقائمة الاتحاد الدولي لحفظ البيئة وأنه يهاجر إلى الكويت في الخريف ويمكث فيها حتى الربيع حيث يكون المناخ ملائما له.