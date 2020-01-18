جامعة الكويت تستقبل 33916 طالبا ببدء الفصل الدراسي الثاني غدا

اكدت جامعة الكويت استعدادها لاستقبال 33916 طالبا وطالبة سيبدؤون الدراسة في مرحلة البكالوريوس يوم غد الاحد مع بدء الفصل الدراسي الثاني 2019/2020.

وقال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور علي المطيري في تصريح صحفي اليوم السبت ان اجمالي عدد الطلبة المقيدين في الجامعة الذين سيبدأون الدراسة غدا هو 33916 طالبا وطالبة عدا طلبة كلية الدراسات العليا.

وأضاف ان هذا العدد يتضمن 1849 مستجدا للفصل الدراسي الثاني 2019/2020 فيما تخرج في الفصل الدراسي الأول الماضي 2105 طالبا وطالبة.

وأكد المطيري ضرورة مراجعة الطلبة المستجدين لجداولهم الدراسية باستخدام نظام معلومات الطالب للتأكد من استكمال الحد الأدنى لعدد الوحدات تفاديا لوقوع أي مشكلة فيما بعد مشيرا الى عدم السماح للطالب المستجد بإجراء أي تعديل في جدوله الدراسي الذي تم تسجيله فيه بعد قبوله.

وأفاد ان العبء الدراسي الأدنى المسموح به للطلبة هو 12 وحدة دراسية أو ما يوازي ذلك للطلبة المسجلين في المقررات التمهيدية مع مراعاة عدم جواز انسحاب الطالب المسجل في 12 وحدة دراسية فقط من أي مقرر فترة الاسابيع الستة المحددة للانسحاب من المقررات.

وقال انه وفقا للائحة المقررات يسمح للطلبة المقيدين في الجامعة من غير المستجدين بتعديل جداولهم الدراسية في الأسبوع الأول من بدء الدراسة بواسطة نظام التسجيل فقط مضيفا ان التسجيل يكون في الشواغر من المقررات فقط مع الالتزام بالعبء الدراسي المحدد.