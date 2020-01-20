أعلن مركز جابر الأحمد للتصوير الجزيئي التابع لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي حصوله على شهادة الجودة الأوروبية (EARL) في التصوير الجزيئي بعد استيفائه معايير جودة التصوير البوزيتروني الأوروبية.

وقال مدير المركز الدكتور فهد معرفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن شهادة الجودة الأوروبية (EARL) تعتبر بمنزلة ضمان لمستوى وكفاءة التصوير الطبي.

ولفت معرفي إلى أن المركز هو الوحيد في الكويت المتخصص بإنتاج المواد المشعة المتميزة والفريدة ضمن الضوابط العالمية المعتمدة (GMP) للفحوصات والأبحاث الاكلينيكية المعتمدة من وزارة الصحة.

وأضاف أن مجمل ذلك يأتي مقارنة بأحدث الأنظمة الأوروبية ولينعكس إيجابا على الخدمات الإكلينيكية المقدمة للمرضى والمستوى الاحترافي للبحوث العلمية مما يسهل الانخراط في الأبحاث العالمية متعددة المراكز (Multi-center trials) بحيث تصبح مقارنة البيانات البحثية متماثلة ودقيقة.

من جانبه أكد رئيس قسم الطب النووي بالمركز الدكتور محمود الفيلي في تصريح مماثل ل(كونا) حرص القسم على الوصول بخدماته الصحية إلى المستويات العالمية.

وأضاف الفيلي إن ذلك يأتي مواكبة لخطة وزارة الصحة في تقديم أفضل الخدمات للمرضى وبما يصب في جودة الخدمات الطبية المقدمة في المركز ومطابقتها للمعايير العالمية.

من جهتها قالت رئيسة وحدة فيزياء الطب النووي في المركز حنان الدوسري إن الوحدة أجرت الاختبارات اللازمة للحصول على شهادة الجودة الأوروبية على مدار سنة كاملة وبالفعل حصل القسم على هذه الشهادة بعد استيفائه معايير جودة التصوير البوزيتروني الأوروبية.

وأضافت الدوسري أنه بهذا الشأن تم في المركز عمل قياسات لجودة التصوير البوزيتروني ومقارنتها وتقييمها بدقة مع المراكز الرائدة في التصوير البوزيتروني في أوروبا.

وكان مركز جابر الأحمد للتصوير الجزيئي بدأ أخيرا إنتاج أحدث مادة بوزيترونية مشعة لتصوير انقسام الأورام السرطانية ليكون أول مركز طبي في الشرق الأوسط ينتج هذه المادة وفق أعلى المعايير العالمية للتصنيع الدوائي (GMP).