قال الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي اليوم الاثنين ان معدل توقعات نمو القطاع السياحي الكويتي بلغ ما يقارب 8ر4 سنويا حتى عام 2028 وفق توقعات مجلس السفر والسياحة العالمي.

وجاء ذلك في كلمة القاها مهدي اثناء افتتاح معرض (هوريكاالكويت) 2020 في نسخته التاسعة والذي تبدأ اعماله اليوم وحتى يوم الاربعاء في ارض المعارض في مشرف برعاية وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بالوكالة مريم العقيل.

واضاف مهدي ان خطة التنمية تركز على تحول الكويت الى مركز مالي وتجاري وثقافي بحلول عام 2035 كما اكدت رؤية الكويت على ضرورة توفر البيئة الجاذبة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص ليكون قائدا للتنمية.

واكد مهدي على ضرورة تهيئة بيئة الاعمال وتنويع القاعدة الانتاجية وتطوير السياحة الوطنية من اجل تطوير اقتصاد مزدهر ومتنوع للحد من اعتماد الدولة بشكل رئيسي على عائدات صادرات النفط.

وبين ان قطاع السياحة والقطاعات المساندة له يأتي من ضمن القطاعات غير النفطية ايرادا وستزداد هذه المكانة اكثر مع تحول البلاد الى مركز مالي وتجاري ومع مشروع مدينة الحرير وانجاز الشراكات الاستراتيجية في اطار مشروعها “مبادرة الحزام والطريق”.

وشجع مهدي مؤسسات الدولة لتسهيل شؤون السياحة عامة لاسيما لجهة المشاريع ذات الصلة الواردة في خطة التنمية وفي تقديم كل ما يمكن ان يساعد على حشد طاقات مختلف القطاعات الانتاجية والخدماتية في القطاعين العام والخاص من اجل كويت جديدة وكويت افضل.

وشدد على ان الكويت تزخر بالطاقات الشبابية صاحبة الارادة الصلبة في مجتمع شبابي تزيد فيه نسبة الشباب عن 70 في المئة من اجمالي مختلف شرائح المجتمع مشيرا الى ان هذا الامر يتطلب النهوض بهذه الطاقات ودعمها وتشجيعها وتحفيزها لتحتل الموقع اللائق بها وبشعبها وقيادتها والمستقبل الذي يستوعب احلامها في اطار تنفيذ ركيزة مهمة واساسية من ركائز خطة التنمية السبعة وهي ركيزة رأس المال البشري الابداعي.

من جانبها قالت المدير العام لشركة (ليدرز جروب) نبيلة العنجري في كلمة مماثلة ان (هوريكا الكويت) يسهم في دعم خطط تحويل الكويت الى بلد سياحي جاذب كما يسهم في تنويع مصادر الدخل المحلي تماشيا مع توجه الاقتصاد.

واضافت العنجري ان المشاريع السياحية تسهم في توفير العديد من فرص العمل وجذب رؤوس الاموال وتشجيع الاسثمارات المحلية مما يقوي الاقتصاد امام التحديات.

واوضحت ان المعرض يعد فرصة جيدة للشباب الراغبين في انشاء مشاريع استثمارية بقطاع الضيافة والصناعات الغذائية مشيرة الى ان قطاع المطاعم هو اسرع القطاعات نموا في الكويت خصوصا مع التوسع العمراني والزيادة في عدد السكان.

وذكرت ان (هوريكا الكويت) استقطب العديد من الشركات المختصة في مجالات الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية والشحن والسفر.

ويقام (هوريكا الكويت 2020) في دورته التاسعة على مدار ثلاثة ايام في ارض المعارض الدولية في منطقة مشرف قاعه 8 ويتضمن فعاليات تهتم بتطوير قطاع الضيافة والصناعات الغذائية والتجهيزات الفندقية اضافة على تقديم انظمة السلامة الغذائية العالمية وتوفير استشارات الصحة الغذائية لزوار المعرض.