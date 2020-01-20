خسر منتخب الكويت لكرة اليد اليوم الاثنين من نظيره الايراني بنتيجة (28-24) ضمن منافسات الدور الثاني من البطولة الاسيوية ال19 لكرة اليد والمؤهلة لنهائيات كأس العالم 2021 التي تستضيفها البلاد بمشاركة 13 منتخبا وتستمر حتى 27 يناير الجاري.

وشهد الشوط الاول بداية متكافئة بين الفريقين حيث تبادلا التقدم بفارق هدف وتمكن لاعبو (الازرق) من الامساك بزمام المبادرة وتحقيق الأفضلية عبر الأخوين عبدالله ومحمد الغربللي اضافة الى سعود الضويحي لتشير النتيجة عند منتصف الشوط الأول إلى تقدمه بنتيجة (8-5).

وبعد انتصاف الشوط الاول نجح لاعبو المنتخب الإيراني في العودة الى اجواء المنافسة وتقريب النتيجة ومن ثم التعديل لينجح مجددا منهيا الشوط بالتعادل الايجابي بنتيجة (13-13).

وفي الشوط الثاني استثمر المنتخب الايراني الاخطاء الفنية للازرق لينهى اللقاء بنتيجة (28-24) حاصدا اول نقطتين له لحساب المجموعة الثانية.

وفي ذات المجموعة فاز المنتخب القطري على منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة (34-27) ليحصد بدوره اول نقطتين له في دور الثمانية.

أما في المجموعة الاولى فقد فازت البحرين على الامارات بنتيجة (29-18) فيما فازت اليابان على السعودية بنتيجة (30-22) ليحصد الفائزان نقطتين لكل منهما في دور الثمانية.

ويقضي نظام البطولة بتأهل اول وثاني من كل مجموعة الى نهائيات كأس العالم 2021 مباشرة المقرر عقدها في مصر والى الدور قبل النهائي للمنافسة على كأس البطولة الاسيوية ال19.