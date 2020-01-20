أهابت سفارة الكويت في الأردن اليوم الاثنين بالمواطنين الكويتيين المقيمين والزائرين للاردن أخذ الحيطة والحذر نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة التي تشهدها البلاد بسبب المنخفض الجوي الذي يعبر المنطقة وذلك حرصا على سلامتهم.

ودعت السفارة في بيان المواطنين الكويتيين إلى توخي الحذر في المناطق التي تشهد تساقطا للثلوج والأمطار مؤكدة استعدادها التام لتقديم المساعدة للمواطنين على مدار الساعة من خلال الأرقام التالية:

0096265675135

0096265675136

0096265675137

من جانبها أعلنت السلطات الأردنية اليوم الاثنين جاهزيتها للتعامل مع سوء الأحوال الجوية بعد قيامها برفع حالة الطوارئ إلى القصوى للتعامل مع الظروف المناخية الحالية والتي ستشتد حدتها غدا الثلاثاء.

ودعت إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المعنية بعدم الخروج في حالات تساقط الأمطار الغزيرة وتشكل السيول وتساقط الثلوج إلا عند الضرورة القصوى وتوخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأودية وأماكن تجمعات السيول والأمطار خلال فترة تأثير المنخفض الجوي.

من جانبها قررت وزارة التربية والتعليم الأردنية تأخير دوام طلبة المدارس غدا الثلاثاء وتفويض مديريات بعض المناطق التعليمية بقرار تعليق الدوام وفق الظروف الجوية السائدة.

بدورها حذرت دائرة الأرصاد الجوية من مخاطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطول المطر وتشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة خاصة في شمال ووسط المملكة كما حذرت من خطر تشكل الضباب خاصة فوق المرتفعات الجبلية مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.