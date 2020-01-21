انتقد النائب الدكتور عادل الدمخي اليوم الثلاثاء ما اسماه ب”استمرار الوزيرة في التضليل بادعاء ان الاستجواب وجه اليها بناء على آرائها ومواقفها الشخصية”.

جاء ذلك في التعقيب الذي قدمه النائب المستجوب الدكتور عادل الدمخي على كلمة وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة غدير اسيري خلال مناقشة الاستجواب الموجه اليها من قبله في جلسة مجلس الامة العادية ضمن بند الاستجوابات.

ودعا اعضاء مجلس الامة الى “تقديم طلب طرح الثقة في الوزيرة لفقدها المصداقية السياسية والاقتصادية والمهنية” مشددا على ان الاصلاح يبدأ عبر اختيار وزراء اكفاء يملكون الامانة والمهنية والخبرة.

واكد ان الاستجواب اداة رقابية يملكها النائب لمحاسبة الوزراء عند وجود اي مخالفة للشريعة والدستور والاخلاق والأمانة المهنية للوزير.