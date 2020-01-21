اعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية الكويتية الدكتورة غدير اسيري اليوم الثلاثاء عن الاسف “لعدم تضمن الاستجواب الموجه اليها اي مواضيع تتعلق بتطوير عمل وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات التابعة لها”.

جاء ذلك في رد الوزيرة اسيري على تعقيب النائب الدكتور عادل الدمخي خلال مناقشة الاستجواب الموجه إليها من قبله في جلسة مجلس الامة العادية اليوم ضمن بند الاستجوابات.

وقالت انها نشأت في بيئة تحترم اختلاف الاراء وحرية والتعبير والتفكير داعية الجميع الى احترام الرأي والرأي الاخر والتعددية في الافكار التي كفلها الدستور والقانون.