حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 22 يناير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .



ليلاً:

بارد و تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 21°

الحرارة الصغرى: 14°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 7 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.