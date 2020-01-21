حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 22 يناير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .
ليلاً:
بارد و تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة .
الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 14°
حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
4 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
أضف تعليق