محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 22 يناير 2020

منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
22 يناير 2020

حالة الطقس
نهارًا:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 25 – 60 كم/ساعة مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

ليلاً:
بارد و تقل السحب تدريجيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 14&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

4 – 7 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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