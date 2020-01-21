ودع منتخب الكويت لكرة القدم اليوم الثلاثاء البطولة الآسيوية ال19 للعبة التي تستضيفها البلاد بعد خسارته من كوريا الجنوبية بنتيجة (34-27).

وكان الشوط الأول للمباراة ضمن البطولة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2021 ويشارك فيها 13 منتخبا وتستمر حتى 27 يناير الجاري متكافئا نسبيا مع أفضلية طفيفة للمنتخب الكوري لينتهي بنتيجة (17-12).

وفي الشوط الثاني نجح المنتخب الكوري في قراءة لاعبي (الأزرق) مستغلا الأخطاء الهجومية لينهي اللقاء لمصلحته بنتيجة (34-27) ليحصد أول نقطتين له على حساب المجموعة الثانية في إطار منافسات الدور الثاني.

ولذات المجموعة فاز المنتخب القطري على نظيره الإيراني بنتيجة (31-25) ليرفع رصيده لأربع نقاط معلنا تأهله رسميا لنهائيات كأس العالم 2021 وللدور قبل النهائي فيما تجمد رصيد المنتخب الإيراني عند نقطتين.

ولحساب المجموعة الأولى فازت الإمارات على السعودية بنتيجة (23-20) لتحصد أول نقطتين لها في الدور الثاني في حين بقي الخاسر دون نقاط.

وفي المجموعة ذاتها فازت اليابان على البحرين بنتيجة (25-23) لترفع رصيدها إلى أربع نقاط لتتأهل لنهائيات كأس العالم 2021 وإلى الدور قبل النهائي بينما تجمد رصيد الخاسر عند نقطتين.

ويقضي نظام البطولة بتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى نهائيات كأس العالم 2021 مباشرة والمقرر إقامتها في مصر وإلى الدور قبل النهائي للمنافسة على كأس البطولة الآسيوية ال19.