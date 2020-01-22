قالت مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية الكويتية انها انجزت معجمها الشعري الثالث معجم (البابطين لشعراء العربية في عصر الدول والامارات).

وأوضح رئيس المؤسسة عبدالعزيز البابطين في تصريح صحفي اليوم الاربعاء ان المعجم يضم 25 مجلدا تشمل نحو عشرة الاف شاعر من الفترة الممتدة بين عامي 1258 و1800 للميلاد.

واوضح البابطين ان هذا المعجم يغطي فترة زمنية على درجة من الاهمية التاريخية اذ شهدت تلك الفترة تحولات كبيرة على مختلف الاصعدة الساسية والاجتماعية والثقافية الامر الذي انعكس على طبيعة الشعر والتطورات الشعرية.

واشار الى ان هذا المعجم هو امتداد للمعجمين السابقين اللذين اصدرتهما المؤسسة اذ غطى المعجم الاول الفترة الحديثة فجاء بعنوان (معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين) والمعجم الثاني غطى قرنين كاملين بعنوان (معجم البابطين لشعراء العربية في القرنين التاسع عشر والعشرين).

وافاد ان هذه المعاجم تهدف لان تكون عونا للباحثين والدارسين والمهتمين بالشعر وفي الوقت ذاته هي صفحات توثيقية تخلد الشعراء وتحفظ نتاجهم عبر الازمان.