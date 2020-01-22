وفيات يوم الاربعاء 22 يناير 2020

فاطمة محمد مصطفى العبدالله زوجة، حسين محمد غريب كرم، 38 عاماً «شُيعت» رجال والنساء: مسجد القدس ، مبارك الكبير، ت: 99311489.

عبد الكريم جمعان داود القطان، 61 عاماً «شُيع»، رجال: المنصورية – حسينية الأئمة «الهزيم» نساء: عبدالله المبارك ، ق 6 ، ش 628 ، م 14، ت: 97211654 – 98882992.

حنان محمد ناصر بن ناصر 49 عاماً التاسعة من صباح يوم غد الخميس رجال: الزهراء ، ق 5 ، ش 506 ، م 21، نساء: عبدالله مبارك ، ق 2 ، ش 209 ، م 20، ت: 99550900 – 51777562.

فاطمة مصطفى حسن المدني 83، عاماً، التاسعة من صباح يوم غد الخميس الرجال: الخالدية ، ق 4 ، ش 49 ، م 7 ، ديوان الوهيب النساء: السرة ، ق 5 ، شارع حمد الرومي ، م 23، ت: 90010002 – 99611346.

وضحة حرفان خميس السهلي أرملة، سعد الجلال السهلي، 75 عاماً «شيعت»، الرجال: هدية ، ق 1 ، ش 4 ، م 1 ، ديوان الجلال، النساء: هدية ، ق 2 ، ش 2 ، م 151، ت: 65111000 – 67777090.