أصدرت الولايات المتحدة اليوم الخميس رسميا “لوائح” جديدة تسمح لمسؤولي الجمارك بمنع دخول المسافرين الذين يشتبه في توجههم إليها لغرض الإنجاب على أراضيها لينال الطفل الجنسية الأمريكية.

وتنص “اللوائح” الجديدة الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية على أن السفر إلى الولايات المتحدة “لغرض أساسي وهو الحصول على الجنسية الأمريكية للطفل عن طريق الولادة في الولايات المتحدة يعد أساسا غير مسموح به لإصدار تأشيرة دخول من فئة (غير المهاجرين ب)”.

كما تنص على انه “يجب على الموظفين القنصليين (الذين يفصلون بمنح التأشيرات) منع الأجنبي من الحصول على تأشيرة دخول من فئة (غير مهاجر) إذا كان لديهم سبب للاعتقاد بأنه يعتزم السفر لهذا الغرض الأساسي”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنها “لا تعتقد أن زيارة الولايات المتحدة لغرض أساسي هو الحصول على الجنسية الأمريكية للطفل عن طريق الولادة في الولايات المتحدة – وهو نشاط يشار إليه عادة باسم “سياحة الولادة” – يعد نشاطا قانونيا من أجل التسلية أو له طبيعة ترفيهية”.

وتمثل اللوائح الصادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية أول خطوة رسمية تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب للحد من الممارسة المعروفة باسم “سياحة الولادة” والتي انتقدها ترامب مرارا ووصفها بالطريقة “السخيفة” للحصول على الجنسية الأمريكية وهدد بإنهائها.