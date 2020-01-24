ليونيسا يفجر مفاجأة ويقصي أتلتيكو مدريد خارج كأس الملك

ودع أتلتيكو مدريد، بطولة كأس ملك إسبانيا من دور الـ 32 بعد سقوطه المدوي 1-2 على يد كولتورال ليونيسا، مساء اليوم الخميس.

وفي مباراة كولتورال ليونيسا وأتلتيكو مدريد، وسط جمهور الأول، بملعب ريينو دي ليون، تقدم أنخيل كوريا أولا للأتلتي في الدقيقة 62.

لكن جولين كاستانييدا نوين أدرك هدف التعادل لكولتورال ليونيسا في الوقت القاتل، ليفرض اللجوء إلى الوقت الإضافي.

ونجح سرجيو بنيتو في الدقيقة 108، في خطف هدف التقدم لليونيسا الذي تمكن من التأهل ليقصي أتلتيكو خارج البطولة.

وتكرر نفس الأمر في مباراة رايو فاليكانو وريال بيتيس، على ملعب الأول فايكاس، حيث تقدم رايو أولا بهدف أليخاندرو كاتينا، قبل أن يخطف خواكين هدف التعادل لبيتيس.

واحتكم الفريقان للوقت الإضافي الذي شهد تقدم ريال بيتيس بهدف ثان في الدقيقة 97 عبر لورين مورون، إلا أن فاليكانو نجح في إدراك التعادل للمرة الثانية في الدقيقة 118، بهدف أندريس مارتين.

واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي ابتسم الحظ فيها لرايو فاليكانو وفاز فيها بنتيجة 4-2.

بينما حسم باداجوز، مسألة تأهله أمام إيبار، وافتتح التسجيل مبكرًا عن طريق كينجسلي فوبي، ثم أضاف أليكس كوريديرا الهدف الثاني لأصحاب الأرض من ركلة جزاء.

لكن تشارلز دياس نجح في تقليص الفارق بهدف لإيبار من علامة الجزاء أيضا، إلا أن بابلو فاسكيز خطف الهدف الثالث ليحسم الأمور لصالح باداجوز.



