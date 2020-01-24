تعرف على تفاصيل قرعة دور الـ16 لكأس إسبانيا

حدد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الساعة الواحدة من ظهر اليوم الجمعة حسب التوقيت المحلي (الثالثة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة)، موعدا لسحب قرعة دور الـ16 لكأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وستشهد القرعة، تواجد 10 أندية من دوري الدرجة الأولى الإسباني “الليغا”، وهي أوساسونا، وإشبيلية، وبرشلونة، وأتلتيك بيلباو، وغرناطة، وريال مدريد، وفالنسيا، وفياريال، وريال سوسيداد، وليغانيس، و4 فرق من الدرجة الثانية، وهي ريال سرقسطة، وتينيريفي، وميرانديس، ورايو فاليكانو، بالإضافة إلى فريقين من الدرجة الثانية (ب)، وهما باداجوز، وكولتورال ديبورتيفا.

وسيتم وضع فرق الدرجة الثانية والدرجة الثانية (ب) في كرات منفصلة ليتم اختيارها أولا لمواجهة منافسين من “الليغا”، وبذلك يتم تحديد 6 مواجهات.

وبمجرد الانتهاء من سحب أندية الدرجة الدنيا، يتم إجراء قرعة مفتوحة بين أندية “الليغا”، وبالتالي هناك احتمال أن نرى كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في دور الـ16

وستقام مباريات هذا الدور خلال الفترة ما بين 28 و30 يناير الجاري، وذلك على ملعب الفريق القادم من الدرجة الأدنى، وفي حال مواجهات أندية من دوري الدرجة الأولى معا، يقام اللقاء على ملعب الفريق الذي يسحب أولا.