وفيات يوم الجمعة 24 يناير 2020

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24 يناير، 2020
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تعرف على تفاصيل قرعة دور الـ16 لكأس إسبانيا
منذ 8 ساعات
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منذ 3 أيام
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“التخطيط”: توقعات نمو قطاع السياحة الكويتي حتى 2028
منذ 4 أيام
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روسيا 2018
تعرف على تفاصيل قرعة دور الـ16 لكأس إسبانيا
منذ 8 ساعات
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ليونيسا يفجر مفاجأة ويقصي أتلتيكو مدريد خارج كأس الملك
منذ 19 ساعة
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منتخب الكويت لكرة اليد يودع البطولة الآسيوية ال19
منذ 3 أيام
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منتخب الكويت لكرة اليد يخسر أمام نظيره الإيراني في البطولة الاسيوية ال19
منذ 4 أيام
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اقتصاد
“بلومبرغ”: الكويت تخطط لإعادة إنتاج النفط في حقل الوفرة.. بحلول شهر مارس
منذ يوم واحد
أضف تعليق
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق مبادئ جديدة لمكافحة القرصنة الالكترونية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
وثائق: أغنى امرأة في أفريقيا جمعت ثروتها من الفساد
منذ 3 أيام
أضف تعليق
“التخطيط”: توقعات نمو قطاع السياحة الكويتي حتى 2028
منذ 4 أيام
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أقسام متخصصة
تحقيقات
حوارات
شعراء سبر
سبر القوافي
كاريكاتير
بورتريه
” هات اذنك “
سبر ميديا
فيديو سبر
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أخبار
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برلمان
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رياضة
روسيا 2018
تعرف على تفاصيل قرعة دور الـ16 لكأس إسبانيا
منذ 8 ساعات
أضف تعليق
ليونيسا يفجر مفاجأة ويقصي أتلتيكو مدريد خارج كأس الملك
منذ 19 ساعة
أضف تعليق
منتخب الكويت لكرة اليد يودع البطولة الآسيوية ال19
منذ 3 أيام
أضف تعليق
منتخب الكويت لكرة اليد يخسر أمام نظيره الإيراني في البطولة الاسيوية ال19
منذ 4 أيام
أضف تعليق
اقتصاد
“بلومبرغ”: الكويت تخطط لإعادة إنتاج النفط في حقل الوفرة.. بحلول شهر مارس
منذ يوم واحد
أضف تعليق
المنتدى الاقتصادي العالمي يطلق مبادئ جديدة لمكافحة القرصنة الالكترونية
منذ يوم واحد
أضف تعليق
وثائق: أغنى امرأة في أفريقيا جمعت ثروتها من الفساد
منذ 3 أيام
أضف تعليق
“التخطيط”: توقعات نمو قطاع السياحة الكويتي حتى 2028
منذ 4 أيام
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وفيات يوم الجمعة 24 يناير 2020
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