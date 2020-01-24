حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 25 يناير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

إنخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

بارد جدا و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة لتكون الصقيع على بعض المناطق الزراعية والصحراوية فى الصباح الباكر .

الحرارة العظمى: 14°

الحرارة الصغرى: 04°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.