محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 25 يناير 2020

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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
25 يناير 2020

حالة الطقس
نهارًا:
إنخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
بارد جدا و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة لتكون الصقيع على بعض المناطق الزراعية والصحراوية فى الصباح الباكر .

الحرارة العظمى: 14°
الحرارة الصغرى: 04&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6 &#160 قدم.

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