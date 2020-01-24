حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 25 يناير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
إنخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة و غائم جزئيا والرياح جنوبية غربية تتحول الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدر يجيا 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
بارد جدا و غائم جزئيا والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 20 – 45 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة و فرصة لتكون الصقيع على بعض المناطق الزراعية والصحراوية فى الصباح الباكر .
الحرارة العظمى: 14°
الحرارة الصغرى: 04°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو تدريجيا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 6   قدم.
أضف تعليق