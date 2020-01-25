فرنسا تعلن تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية آنيز بوزين اليوم الجمعة تجسيل أول حالتين مصابتين بشكل مؤكد بفيروس كورونا في البلاد.

وقالت بوزين في بيان نقله فرانس 2 “لدينا حالتان مصابتان بشكل مؤكد بفيروس كورونا الجديد سريع الانتشار وتتخذ جميع التدابير للتحقق من الاتصالات المحتملة مع أشخاص آخرين”.

وقال البيان إن الحالة الأولى لرجل يبلغ من العمر 48 عاما أدخل إلى المستشفى الجامعي في مدينة بوردو بعد ظهور نفس أعراض فيروس كورونا مشيرة إلى أنه كان على اتصال بأشخاص من مدينة ووهان الصينية حيث ظهر الفيروس قبل بضعة أسابيع عندما كان هناك الرجل الفرنسي هناك في رحلة عمل.

وأضافت أن الحالة الثانية بالفيروس سجلت لشخص مريض في باريس دون أن تتطرق لمزيد من التفاصيل.

وأودى فيروس كورونا حتى الآن بحياة 26 شخصا في ووهان ويحتمل انه أصاب المئات على الأقل حتى الآن فيما جرى الإبلاغ عن عدد من حالات الإصابة بالفيروس في العديد من الدول الآسيوية واثنتان في الولايات المتحدة.

وأجبرت السلالة “الجديدة” الأخيرة من فيروس كورونا السلطات الصينية على فرض الحجر الصحي لمدينة ووهان بأكملها التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة فضلا عن إغلاق مناطق أخرى وإلغاء الاحتفالات بالعام الصيني الجديد من إجراءات واسعة اتخذتها الصين لمحاربة الفيروس