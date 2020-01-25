تسلمت شركة الخطوط الجوية الكويتية ثالث طائرات (اي 320 نيو) التي اطلقت عليها اسم (واره) والتي وصلت يوم امس الجمعة قادمة من مصنع ايرباص في مدينة هامبورغ في ألمانيا.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المهندس كامل العوضي في تصريح صحفي اليوم السبت ان تسلم هذه الطائرة يأتي ضمن التعاقد على 15 طائرة من نفس النوع مع شركة ايرباص على أن يتم تسلمها تواليا والتي من شأنها أن تطور خدمات (الكويتية) للركاب.

واضاف العوضي انه بحسب الخطط المتفق عليها مع (ايرباص) فان (الكويتية) ستتسلم خلال عام 2020 بجانب تلك الطائرة 5 طائرات أخرى وهي 3 من نوع (اي 320 نيو) وطائرتان من نوع (اي 800-330) على ان يستكمل تسلم ووصول باقي الطائرات من الانواع المختلفة حتى عام 2026.

واوضح ان تسلم هذه الطائرة يفتح المجال امام اضافة وجهات متنوعة وخيارات واسعة تلبي الطلب المتنامي على اسواق قصيرة ومتوسطة المدى وتمنح العميل تجربة سفر مريحة وشيقة على طائرات حديثة الطراز تحتوي على تكنولوجيا فائقة ونظام ترفيهي منوع.

واكد العوضي سعي (الكويتية)المتواصل لتقديم كل ما هو جديد ومتطور يواكب قطاع الطيران الجوي التجاري ويخضع للمعايير العالمية تلبية لرغبات وطموحات العملاء الكرام وتوفير أفضل الخدمات المختلفة لهم.

وأسست الخطوط الجوية الكويتية عام 1953 كشركة خاصة تحت اسم (الخطوط الجوية الوطنية الكويتية المحدودة) وبدأت أولى رحلاتها في 16 مارس 1954 واستحوذت حكومة الكويت على كامل ملكيتها بنسبة 100 في المئة عام 1962 وتبلغ عدد وجهاتها نحو 49 وجهة حول العالم.