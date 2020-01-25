السعودية.. حظر التدخين في 13 موقعاً

وافق وزير الصحة الدكتور “توفيق بن فوزان الربيعة” على تعديل عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التدخين، إذ تضمنت التعديلات حظر التدخين في 13 موقعاً.

وشملت تلك المواقع، وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية “أم القرى”، المساجد والساحات المحيطة بها، المنشآت التعليمية والتدريبية الحكومية والخاصة وملحقاتها، الجمعيات والمؤسسات الأهلية، المواقع الأثرية والتراثية والمتاحف، قاعات الأفراح والقاعات المعدة للمؤتمرات والندوات والمحاضرات، المنشآت الصحية الحكومية والأهلية، جميع وسائل النقل العامة، محطات النقل العام، محطات القطارات، محطات السكك الحديدية، والمطارات.

كما شملت أيضا وسائل نقل الأدوية وتخزينها أو المستلزمات الصحية والأطعمة والمواد الغذائية والمشروبات، الأماكن المخصصة لتصنيع وإعداد وتحضير وتعبئة الطعام والمشروبات والمواد الغذائية في المطاعم والمقاهي والكشكات وعربات الطعام المتنقلة والثابتة والمصانع والمطابخ وما في حكمها، محطات توزيع الوقود وبيعها، وسائل نقل المواد البترولية ومشتقاتها والمواد الكيميائية ومشتقاتها وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال، كبائن الصراف الآلي المغلقة وما في حكمها.

كما نصت التعديلات على حظر استهلاك التبغ ضمن مسافة 10 أمتار عن جميع الأماكن التي تكون مهيأة لدخول أو اجتماع أو جلوس أو مرور الناس في الأماكن المشار إليها في فقرات نظام مكافحة التدخين، أو غيرها من الأماكن كالمجمعات والمراكز التجارية والمعارض والمهرجانات والملتقيات والمنتديات والمطاعم والمقاهي وأماكن التسلية والترفيه والحدائق العامة والمتنزهات وما في حكمها، ويستثنى من ذلك الأماكن المرخصة من وزارة الشؤون.