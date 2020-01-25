الأردن يطلب من بكين السماح بإجلاء مواطنيه بسبب كورونا

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، السبت، إن الوزارة تتابع وتتواصل مع السلطات الصينية ومع الأردنيين بشكل مستمر، وذلك عقب انتشار فايروس كورونا.

وأضاف الصفدي عبر حسابه في تويتر: ” طلبنا السماح بإخلاء مواطنينا وسنقوم بذلك فور موافقة السلطات الصينية التي فرضت حجرا صحيا على المدينة ومنعت الدخول إليها أو خروج أي أحد منها”.

وأغلقت السلطات الصينية مدينة ووهان، حيث بدأ تفشي المرض، بالإضافة إلى أكثر من 12 مدينة قريبة، وأوقفت السلطات الحافلات والقطارات والطائرات وأقامت حواجز على الطرق للحد من انتشار الفيروس.

وأكد الصفدي أنه “لا إصابات بين مواطنينا ونقوم بكل ما هو متاح ولم يتم إخلاء أحد”.

وتسبب الفيروس الذي يجتاح الصين ويوصف بأنه “شديد العدوى”، بمقتل 41 شخصا وإصابة أكثر من 1300، غير أن الخبراء يتوقعون أن يكون العدد الحقيقي للإصابات بالفيروس بالآلاف.

يشار إلى أن فيروس كورونا يسبب التهابات في الجهاز التنفسي، ويمكن أن يؤدي إلى أمراض مثل الالتهاب الرئوي أو نزلات البرد.