قررت السلطات المغربية اليوم السبت تعزيز الرقابة الصحية في المطارات والموانئ لمنع انتشار فيروس (كورونا) في البلاد.

وقالت وزارة الصحة المغربية في بيان ان الخطوة تأتي استجابة للتطورات الاخيرة للوضع الوبائي العالمي المتمثلة في تأكيد ظهور اصابات بفيروس (كورونا) في عدد من الدول لاسيما في اوروبا.

وأوضح البيان ان وزارة الصحة “مازالت تعتبر خطر انتشار الفيروس في المغرب منخفضا” نافيا تسجيل أي حالة مؤكدة او مشتبه بها بالمرض حتى الآن.

واضاف ان الوزارة لاتوصي بأي تدابير وقائية استثنائية ما عدا قواعد النظافة المعتادة مثل غسل اليدين بشكل متكرر وتغطية الفم والأنف في حالة السعال أو العطس وتجنب الاتصال الوثيق بالمرضى المصابين بأعراض تنفسية.