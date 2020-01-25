‏اعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية مساء اليوم السبت عن استياء واستنكار الكويت لتصريح وزير خارجية الفلبين بشأن قضية مواطنة فلبينية وما تضمنه من عبارات تعد تجاوزا مرفوضا على اختصاصات السلطات الامنية والقضائية في البلاد ونهجا غير مألوف في تعامل الدول ويتنافى مع ابسط قواعد العلاقات الدولية فضلا عما يمثله من محاولة للتأثير على سير التحقيقات.

جاء ذلك تعليقا على ما يتم تداوله ‏في بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي بشأن تصريح منسوب إلى وزير خارجية الفلبين والذي أعلن خلاله أنهم لن يقبلوا الا بحياة المتهمين بالجريمة التي راح ‏ضحيتها مواطنة فلبينية في الكويت مؤخرا.

وشدد المصدر على أن الكويت عرف عنها حرصها على أمن جميع من يعيش على ارضها ومعاقبة من يتجاوز القانون وفق نصوص قوانينها وبما يحقق سيادة تلك القوانين ويجسد العداله للجميع.

‏واشاد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات المعنية بسرعة إلقاء القبض على من قام بهذه الجريمة ‏واحالتهما إلى القضاء العادل اضافة الى ابلاغها السلطات الفلبينية استعداد الكويت لاستقبال فريق امني لاطلاعه على الاجراءات التي تم اتخاذها في القضية والتحقيقات التي تجري في هذا الشأن.