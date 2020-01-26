مطالبات بتصحيح مسار التمويل الذي يقدمه الصندوق الوطني ليتوافق وأحكام “الشريعة”

عبر عدة تغريدات في موقع التدوين المصغر “تويتر” لفت الكاتب الكويتي صالح المزيد الأنظار الى قضية “الصندوق الوطني” وتمويله المالي.

وقال المزيد بعد إجتماعات مع الوزير الأخ خالد الروضان وزير التجارة والصناعة ومع مدير عام ⁧‫الصندوق الوطني‬⁩ الأخ مناف المنيفي من أجل تصحيح مسار التمويل الربوي الذي يقدمهُ الصندوق!وبعد سنة كاملة مراثونية للأسف لم يتحملوا مسؤولياتهما على محمل الجد.

وتساءل المزيد : أين نواب الأُمة مِن المخالفة الصريحة للقانون !!؟ الصندوق الوطني له مهلة ٦ شهور فقط من تاريخ نشر القانون بالجريدة لوضع اللائحة الداخلية بشكل كامل! وحتى الآن لم ينظم تمويلاً وفق الشريعة الإسلامية ولم ينص عليه في اللائحة الداخلية!