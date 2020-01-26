اختتم فريق من طلبة مدارس وزارة التربية الكويتية المشارك في مبادرة (سفراء الطبيعة) رحلة بيئية إلى بحيرة (كيركيني) باليونان لتعقب وتوثيق حياة طائر البجعة الكدراء الذي يزور الكويت خلال هجرته السنوية.

وقالت موجهة العلوم في الوزارة ورئيسة الوفد نورة الجبري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب عودة الفريق إلى البلاد اليوم الأحد إن الرحلة التي نسقها فريق (عدسة البيئة) الكويتي الذي ترعاه مؤسسة الكويت للتقدم العلمي هدفت إلى تعزيز الوعي البيئي والإيكولوجي لدى الطلبة المشاركين وترسيخ مبادئ الحفاظ على الطبيعة.

وأضافت الجبري أن الرحلة التي تم اختيار عدد من الطلبة المتميزين في تصوير الحياة الفطرية للمشاركة فيها هدفت أيضا إلى التوعية بأهمية الطيور المهاجرة وضرورة حماية البيئات الفطرية لأن بعضها يرتبط ببعض حول العالم.

من جانبه قال منسق الرحلة وعضو فريق (عدسة البيئة) عمر السيد عمر في تصريح مماثل إن فريق العدسة نظم تلك الرحلة الميدانية السنوية لطلبة مبادرة (سفراء الطبيعة) مضيفا أن الفريق أطلق تلك المبادرة بالتعاون مع توجيه العلوم بوزارة التربية ودعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

وأشار عمر إلى أن برنامج الرحلة الذي بدأ في 19 يناير الجاري تضمن تطبيق مهارات التصوير المكتسبة من الموسم الأول الذي جرى فيه تدريب الطلبة على عملية توثيق الطائر على الجانب المائي والساحلي وعمليات تحرير الصور حاسوبيا وانتقاء الصور المناسبة.

من جهته قال عضو الفريق الدكتور عارف العوضي إنه من خلال تصوير الحياة الفطرية في الكويت أو خارجها يدرك الطلبة عمليا أن الضرر الذي قد يصيب أحد هذه المواطن يرفع مستوى خطر انقراض الطائر ويهدد رحلته إلى الكويت.

وكان السيد عمر قد تمكن العام الماضي للمرة الأولى في الكويت من رصد وتوثيق طائر البجعة الكدراء النادر والمصنف ضمن الطيور المهددة بالانقراض بحسب المنظمة العالمية وواصل البحث عنه ليصل إلى موطنه الأساسي الذي يتكاثر فيه في بحيرة كيركيني اليونانية.