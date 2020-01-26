طقس الكويت: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

توقع رئيس قسم التنبؤات الجوية في الإدارة العامة للأرصاد الجوية الكويتية ياسر البلوشي أن يشهد طقس البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة اعتبارا من اليوم الأحد حتى نهاية الأسبوع.

وقال البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البلاد تأثرت يوم أمس السبت بامتداد مرتفع جوي جلب معه كتلة هوائية شديدة البرودة من جهة شمال شرق أوروبا وهي مناطق شديدة البرودة تزامنا مع وجود تبريد شديد ورطوبة عالية وسحب واندفاع هواء هابط من طبقات الجو العليا.

وأوضح أن ذلك أدى إلى سقوط رذاذ ثلجي على بعض المناطق وسجلت درجة الحراة الصغرى 6 درجات مئوية والعظمى 16 درجة.

وتوقع أن يبدأ الارتفاع التدريجي فى درجات الحرارة اعتبارا من اليوم حتى نهاية الأسبوع لتكون ما بين 18 و 22 درجة للعظمى ليسود طقس معتدل نهارا ومائل للبرودة في أول الليل وبارد في آخره وتكون درجة الحرارة الصغرى ما بين 6 و 9 درجات مئوية.

وأضاف أن الطقس نهار اليوم يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و 50 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار.

وذكر أن الطقس مساء اليوم يكون باردا وغائما جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات على المناطق الساحلية تتراوح ما بين 15 و 45 كيلومترا في الساعة.

ولفت البلوشي إلى أن الطقس المتوقع نهار غد الاثنين يكون مائلا للبرودة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 12 و38 كيلومترا في الساعة.

وبين أن الطقس مساء غد يكون باردا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و 32 كيلومترا في الساعة ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و 6 أقدام.