أميركا تسجل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد

قال مسؤولون بقطاع الصحة إن مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا شهدت تسجيل ثالث حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة الصحة بالمقاطعة في بيان أن الحالة لشخص جاء من مدينة ووهان الصينية ، وهو في حالة جيدة في العزل الصحي بالمستشفى.

وأصيب أكثر من ألفي شخص بالمرض غالبيتهم العظمى في الصين، التي سجلت 56 حالة وفاة بسبب الفيروس.

وتأتي أول حالة معروفة في كاليفورنيا عقب تشخيص حالة في ولاية واشنطن في 21 يناير، وأخرى في شيكاغو في 24 من الشهر نفسه.

وكان المريضان -في واشنطن، وهو رجل في الثلاثينيات من العمر، وفي شيكاغو، وهي امرأة في الستينيات من عمرها- قد سافرا إلى الصين أيضا.

وقالت الولايات المتحدة إنها ستجلي رعاياها من مدينة ووهان الصينية بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد يوم من إعلان أول حالة إصابة في أميركا الشمالية.

وجاء إعلان الولايات المتحدة بعد أن أعلنت كندا، السبت، أن سلطات الصحة العامة هناك تلقت إخطارا بأول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لدى أحد السكان، الذي عاد في الآونة الأخيرة من مدينة ووهان الصينية ، وفق ما ذكرت الحكومة الكندية في بيان.

وأعلنت الولايات المتحدة ، الأحد، أنها تعكف على تنظيم رحلة جوية لإجلاء موظفيها الدبلوماسيين وسواهم من الرعايا الأميركيين في مدينة ووهان الصينية، مركز الفيروس.