اعلنت النمسا اليوم الاحد تسجيل اول حالة اشتباه للاصابة بفيروس (كورونا الجديد) مشيرة إلى أنها مواطنة صينية وصلت إلى البلاد اول من امس الجمعة.

وقال المدير الطبي في إدارة مستشفيات (كيه.ايه.بي) الحكومية الدكتور مايكل بيندر في مؤتمر صحفي ان المشتبه بإصابتها بالفيروس وصلت إلى البلاد حاملة اعراضا شبيهة بأعراض السلالة الجديدة من كورونا مشيرا إلى أنه تم نقلها الى قسم العزل.

وأوضح ان المريضة وهي مواطنة صينية تعمل كمضيفة طيران جاءت من الصين يوم الجمعة لافتا الى انها قامت بالاتصال من تلقاء نفسها بهيئة الاسعاف بعد شعورها بحالة إعياء.

ومن جانبهم أكد اطباء مشاركون في المؤتمر الصحفي ان صحة المريضة تتحسن مما يقلل من احتمال إصابتها بفيروس كورونا الجديد داعين الى الانتظار لمدة 24 ساعة للتأكد بشكل قاطع من وضعها وتشخيص حالتها الصحية.

وأكدوا ان الفيروس لا يشكل اي خطر على النمسا حتى الآن وانه تم اتخاذ الاحتياطات اللازمة مع اجراء تواصل وتنسيق دائمين مع منظمة الصحة العالمية وباقي الدوائر المختصة لمواجهة (كورونا الجديد).

ودعت السلطات الصحية في النمسا الى اغلاق غرفة الفندق التي كانت تقيم فيها المضيفة الصينية بشكل احترازي.

وكانت الخارجية النمساوية قد دعت أمس السبت الى تجنب السفر غير الضروري الى الصين وخاصة الى مقاطعة هوبي الصينية بسبب مخاطر فيروس (كورونا الجديد).

واعلن مطار فيينا الدولي في وقت سابق انه يتم مراقبة الاوضاع احترازيا في المطار تحسبا لرصد الفيروس الجديد.

وتشير تقديرات إلى أن السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) قد اصابت نحو الفي شخص حول العالم.

ويعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني.

وانتشر الفيروس إلى مدن صينية بينها بكين وشنغهاي وأيضا إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا.

وأعلنت السلطات الصحية الصينية في وقت سابق اليوم الاحد تسجيل 56 حالة وفاة و1985 حالة اصابة مؤكدة بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا الجديد) في عموم البلاد من بينها 234 اصابة في حالة حرجة.