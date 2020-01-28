أصدر امير قطر الشيخ تميم بن حمد اليوم الثلاثاء أمرا أميريا بتعيين الشيخ خالد بن خليفة رئيسا لمجلس الوزراء القطري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية ان الشيخ خالد بن خليفة ادى اليمين القانونية امام امير قطر رئيسا لمجلس الوزراء ووزيرا للداخلية القطري.

وفي سياق متصل اصدر امير قطر أيضا أمرا أميريا آخر بتشكيل مجلس الوزراء ضم الدكتور خالد العطية نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدولة لشؤون الدفاع والشيخ محمد بن عبد الرحمن نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية وعلى العمادي وزيرا للمالية والدكتور غيث الكواري وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية وصلاح العلي وزيرا للثقافة والرياضة.

وذكرت ان التشكيل ضم ايضا الدكتور عيسى النعيمي وزيرا للعدل وقائما بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء والدكتور محمد الحمادي وزيرا للتعليم والتعليم العالي وجاسم السليطي وزيرا للمواصلات والاتصالات.

وقالت انه ضم ايضا الدكتورة حنان الكواري وزيرا للصحة العامة وعبدالله السبيعي وزيرا للبلدية والبيئة وعلي الكواري وزيرا للتجارة والصناعة ويوسف العثمان فخرو وزيرا للتنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية وسعد الكعبي وزيرا للدولة لشؤون الطاقة عضوا بمجلس الوزراء.

وكان امير قطر أصدر في وقت سابق اليوم الثلاثاء أمرا أميريا بقبول استقالة الشيخ عبدالله بن ناصر رئيس مجلس الوزراء.