توقع رئيس قسم التنبؤات البحرية بادارة الارصاد الجوية ياسر البلوشي ان يكون طقس اليوم الثلاثاء معتدل نهارا باردا ليلا وأن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تدريجيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق.

وقال البلوشي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البلاد تتأثر بامتداد مرتفع جوي يتراجع تدريجيا حيث يبدأ تأثير منخفض جوي يتقدم تدريجيا من جهة الغرب ويستمر تأثيره حتى نهاية يوم الاربعاء.

واضاف ان الطقس سيكون معتدلا نهارا باردا ليلا وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تدريجيا مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق ويتحسن الطقس يوم الخميس.

وذكر ان السحب سوف تتكاثر تدريجيا والرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة مابين 6 و22 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 18 و20 والبحر خفيف وارتفاع الموج ما بين 1 و 2 قدم.

وتوقع ان يكون الطقس ليلا باردا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 6 الى 28 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى مابين 7 و9 أما حالة البحر فمن خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع ما بين 1 و3 اقدام.

وقال ان نهار الاربعاء سيكون غائما إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط سرعتها على فترات ما بين 12 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لامطار متفرقة وتكون درجات الحرارة العظمى من 20 الى 22 وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا بارتفاع مابين 2 و6 اقدام.

واشار الى ان الطقس ليلا سيكون باردا على أن تقل السحب تدريجيا وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة تنشط على فترات مابين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لتكون ضباب خفيف على بعض المناطق ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 7 و9 وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا بارتفاع من 2 الى 6 اقدام.

أما نهار الخميس فقال انه سيكون معتدلا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 12 و35 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 20 و21 درجة مئوية وحالة البحر من خفيف إلى معتدل الموج بارتفاع 2 – 5 اقدام.

وتوقع البلوشي ان يكون الطقس ليلا باردا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة مابين 8 و26 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 4 و6 وحالة البحر من خفيف الى معتدل الموج بارتفاع 1 – 3 اقدام.