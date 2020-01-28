بحضور حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه احتفل بقصر بيان صباح اليوم بمراسم رفع العلم.

وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ومعالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين بالدولة.

هذا وقد وصل موكب سموه رعاه الله الى مكان الحفل حيث أطلقت المدفعية (21) طلقة ترحيبية بسموه كما استقبل سموه حفظه الله بكل حفاوة وترحيب من قبل أبنائه منتسبي الجيش والشرطة والحرس الوطني ثم قام سموه رعاه الله برفع علم الدولة وتم عزف النشيد الوطني بعدها ألقى الرائد فهد حمود الشمري قصيدة وطنية بهذه المناسبة فيما يلي نصها: “يالله يا رحمن رب البريات لك الكمال ولا لغيرك نظيره انت الذي باسمك تقام الصلوات وحدك إله العرش من نستجيره يالله وندعي يا مجيب الدعوات إنك تحفظ الدار شعب وأميره تحفظ كويت العز في كل الأوقات ديره ولا مثله على الارض ديره مصيونة بقلوب أهل المروات شيوخ دار ما تهاب المغيرة آل الصباح اللي لهم بالبطولات مجد يخلي الشعر يكسر جفيرة من دور ابو جابر صباح البدايات وحنا بنعيم ما تعكر عبيره لين ارتكا للحمل شيخ الزعامات صباح الاحمد حيها من مسيرة يجود معها الشعر جود الأصيلات تسبق ليا جا شوطها من خبيره شاعر هوى نفسه بيوت جزيلات ولا قول غيري ما وصل للجديرة لكن لجا طاريك جتنا الغزيرات تزاحمت مثل الغيوم الزبيره يالليث لا جتك الامور الثقيلات يالغيث لا مدت يديك البريره انت الذي ترفا قلوب اليتيمات ترجي به اللي عالم بالسريره وانت الذي للجار خير وسلامات لامن شكا ضيم الزمان وعسيره وانت الاخو لا صار بالوضع فزعات تجمع شتات العرب لا جا نذيره وانت الصبر لامن بلتك البليات وانت النصر لا من نويت الخطيره وانت الذي حكمك سرور وبركات وانت الذي شوفك يسر النظيره يا سيدن حاز الفخر والشهامات والحب من داره وشبه الجزيره اجمع عليك الناس مابه مراوات انت رحيم الامتين و ضميره ارفع علمنا سيدي في السماوات ماحوله اللي بالمعالي خشيره ياما تصدر من يديك الكريمات في كل محفل خير سالت غديره لجله كسرت اهل الفتن والشعارات وتحته جمعت اهل الكويت العميره وباسمه عفيت عن الامور العظيمات ومن للعفو غير القلوب الكبيره لكن لجتك الشايبه والشبهات تنهي الخلاف بحكمة مستنيره حلحيل حلال الامور الصعيبات صلبن شجاع ولا تعرف الكسيره وانته اخو نواف شيخ الكرامات عضيد اخوه بالمواقف نصيره نواف ابو فيصل حسين السجيات شيخ الوفى والطيب ذرب المسيره ياسيدي بعض القصايد رسالات للي عيونه من حسدها ضريره ماكل حيات الدار امن وسهالات لكن لنا بازماتها من يديره جيشن لاجا داعيه عاف الملذات الا الشهادة والنصر والصديره والداخليه والحرس بالملمات سيوفه اللي باللوازم شطيره نقسم بإله الكون رب البريات امام من عينه علينا سهيره انا لنفدا الدار عن كل هزات وارواحنا ما هي لجلها كثيره هذي كويت العز فيها القيادات مع المواطن كلبونا عشيره القلب واحد والعزايم قويات والدار هي اول غلانا واخيره مادام ابو ناصر رسم له سياسات والله لتبطي رايته بالصديره مستقبلن يرقى بنا للطويلات في التحدي والعزم والبصيره عمار يا دار الفخر والبطولات عمار يا نبع السلام ومحيره يالله وندعي يا مجيب الدعوات انك تحفظ الدار شعب واميره” واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

كما استقبل سموه رعاه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

واستقبل سموه حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.