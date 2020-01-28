أعلنت الجزائر اليوم الثلاثاء أنها تعتزم اجلاء رعاياها المقيمين في مدينة (ووهان) الصينية بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد).

وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إن الرئيس عبدالمجيد تبون أمر المؤسسات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات للشروع الفوري في إجلاء الجالية الجزائرية المقيمة بمدينة (ووهان).

وأضاف البيان أن “عدد أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في هذه المدينة يبلغ 36 شخصا أغلبهم من الطلبة” موضحا أن القرار يأتي تجسيدا لالتزامات الرئيس الجزائري المتعلقة بحماية الجالية بالخارج والتجاوب الفوري مع انشغالاتهم لاسيما في مثل هذه الظروف.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية أعلنت أمس الاثنين تعليق رحلاتها الجوية إلى الصين بسبب مخاوف من انتفال فيروس (كورونا المستجد) إلى البلاد.

وأعلنت سلطات الصحة الصينية في وقت سابق اليوم الثلاثاء ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) الى 106 أشخاص وتسجيل 4515 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 30 منطقة على مستوى ارجاء البلاد.