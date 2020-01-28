احتجاجات فلسطينية على “صفقة القرن”.. واشتباكات بين متظاهرين والجيش الإسرائيلي

شهدت الأراضي الفلسطينية اليوم الثلاثاء، احتجاجات حاشدة على خطة السلام الأمريكية للشرق الأوسط، المعروفة إعلاميا بـ “صفقة القرن”.

وخرج آلاف المواطنين في تظاهرة حاشدة بمدينة غزة، حيث انطلقت المسيرة من قرب مقر “الأونروا” باتجاه دوار انصار غرب المدينة وسط شعارات تندد بالموقف الأمريكي والصمت العربي على بنود الصفقة.

وأحرق الشبان إطارات السيارات، فيما رفعت شعارات تطالب بوحدة الشعب.

وثمن القيادي في حركة “حماس”، خليل الحية، دعوة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بدعوة الفصائل في الضفة الغربية للمشاركة في المشاورات حول سبل التصدي لصفقة القرن.

وقال الحية “آن الأوان لأخينا أبو مازن أن يحمل الراية ويوحد شعبنا ونقاتل ونواجه الاحتلال معك”.

وأكد الحية “أن الاحتلال يلعب بالنار وكلما اقترب من القدس وحق العودة، اقتربت نهايته”، مؤكدا بقاء “حماس” على طريق المقاومة بكل الأشكال.