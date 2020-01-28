حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 29 يناير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .



ليلاً:

بارد و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 – 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 21°

الحرارة الصغرى: 07°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.