حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 29 يناير 2020

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة مع فرصة لتكون الضباب في المساء .
ليلاً:
بارد و غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى شمالية غربية لاحقاَ خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية 15 – 38 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 07°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5   قدم.
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