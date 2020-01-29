تنشر حيثيات حكم محكمة الوزراء ضد العبيدي والسهلاوي وآخرين

في سابقة تاريخية بقضية الإضرار بالمال العام، قضت محكمة الوزراء، للمرة الأولى منذ إنشائها عام 1995، بحبس وزير الصحة الأسبق د. علي العبيدي، ووكيل الوزارة السابق د. خالد السهلاوي، والوكيل المساعد للشؤون القانونية السابق محمود عبدالهادي، وممثل شركة أتنا للتأمين الأميركية في الكويت سبع سنوات مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة بكفالة 10 آلاف دينار، وألزمتهم بدفع غرامة تزيد على 243 مليون دولار، مع عزلهم من وظائفهم.

وذكرت المحكمة أن المتهمين تسببوا في أضرار مالية لوزارة الصحة؛ لعدم عرضهم التعاقد مع الشركة الأميركية على الجهات الرقابية المتمثلة في ديوان المحاسبة، وإدارة الفتوى والتشريع، والجهاز المركزي للمناقصات، بعد تغيير قيمة الفائدة لمصلحة الشركة وزيادتها من 25% إلى 27.5%، مما ترتب عليه الإضرار بالأموال العامة.

وأوضحت أن إشراف الوزير على شؤون وزارته وفق الدستور لا يعفيه من اتباع الطرق القانونية بالرجوع إلى الجهات الرقابية في الالتزامات المالية المترتبة على وزارته، مشيرة إلى أن خطأ المتهمين ترتب عليه تحميل الوزارة 81 مليون دولار تقريباً.

يُذكَر أن القضية التي أُدين فيها العبيدي كانت محوراً لاستجواب مقدم من النائبين راكان النصف، وحمدان العازمي للوزير نفسه في مجلس 2013، إلا أن الاستجواب لم يحظَ بدعم المجلس، وفيمايلي حيثيات الحكم: