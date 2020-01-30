البديّح يطالب “الصندوق الوطني” دعم مشاريع الشباب بطريقة شرعية وقانونية بعيداً عن “الربا”

تساءل المحامي أحمد البديّح هل لدى الصندوق الوطني والقائمين عليه مشكلة مع المتقدمين له أم سبب تعطيل معاملاتهم أمر مقصود..؟!

وأضاف البديّح : سمو الأمير حفظه الله دائماً في خطاباته يشير الى دعم الشباب و تسهيل مشاريعهم ولكن الصندوق لدعم المشاريع يعقد الأمور دون سبب واضح.

ولفت البديّح إلى أن التعامل (بالربا) فيه تعد على الشريعة والقانون ولا نعلم سبب إصرارهم على التعامل بالربا رغم عدم قانونيته.

وأشار البديّح إلى أن اجتماعات مطولة عقدت لحل هذه المعضلة لم تأت بنتيجة لذلك ندعوا القائمين عليه ان كان ليس لديكم حلول، فعليهم إعطاء فرصة لمن لديهم القدرة على دعم الشباب والمشاريع بالطريقة الشرعية و القانونية.