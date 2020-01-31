أعلنت الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة كاري لام اليوم الجمعة إرجاء الدراسة للمرة الثانية على التوالي حتى الثاني من مارس المقبل وذلك لاحتواء انتشار فيروس (كورونا المستجد).

وذكرت كاري لام في مؤتمر صحفي أن الدراسة لن تستأنف في المدارس الابتدائية والثانوية ورياض الأطفال والمدارس الخاصة في أنحاء هونغ كونغ في الموعد المقرر في ال 17 من فبراير المقبل بل سيتم تمديد هذا الموعد لمدة أسبوعين.

واضافت أنه قد يرجأ الموعد مرة أخرى حسب التقييمات المستقبلية التي تجريها حكومة الإقليم بشأن تطور الفيروس وسبل مكافحته واستعداد المؤسسات التعليمية.

واوضحت أن قرار تأجيل استئناف الدراسة يهدف إلى بقاء الطلبة في منازلهم وتقليص الاتصالات الاجتماعية بما يؤدي إلى تقليل انتشار الفيروس في المجتمع.

وارتفع عدد الحالات المؤكد بفيروس (كورونا المستجد) في هونغ كونغ إلى 12 شخصا حتى صباح اليوم حيث رفعت حكومة الإقليم السبت الماضي اعلى مستوى من حالات الطوارئ لمواجهة فيروس (كورونا المستجد).