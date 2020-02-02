أعلنت سلطات الصحة الصينية اليوم الاحد ارتفاع حالات الوفاة جراء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس (كورونا المستجد) الى 304 اشخاص وتسجيل 14380 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في 31 منطقة ومدينة ومقاطعة على مستوى ارجاء الصين.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي أن امس السبت شهد تسجيل 2590 حالة إصابة مؤكدة جديدة و45 حالة وفاة جديدة جميعها في مقاطعة (هوبي) مركز تفشي الفيروس.

واضافت انه تم الابلاغ عن 4562 حالة جديدة يشتبه في إصابتها ليصل إجمالي الحالات الى 19544 مبينة ان 315 مريضا ساءت أحوالهم الصحية في حين لا يزال 2110 مرضى في حالة حرجة بينما غادر 328 شخصا المستشفى بعد تعافيهم.

وبينت اللجنة أن نحو 163844 شخصا من المخالطين عن قرب للمرضى تجري متابعة حالتهم مضيفة أن من بينهم 8044 خرجوا من دائرة الملاحظة الطبية بينما لا يزال هناك 137594 قيد الملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة الى تسجيل 14 حالة إصابة مؤكدة في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة وسبع حالات في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة وعشر حالات في تايوان.