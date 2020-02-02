الخطوط الجوية السعودية تعلّق رحلاتها مع غوانزو الصينية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية في بيان، عن تعليق جميع رحلاتها بين الرياض وجدة، وغوانزو الصينية، بدءا من مساء الأحد، وحتى إشعار آخر، لتفشي مرض كورونا.

وأشار بيان الناقلة السعودية إلى أنه بمقدور المسافرين الذين لديهم حجوزات على الرحلات الملغاة، استرجاع قيمة تذاكرهم بدون رسوم.

وكان التلفزيون الرسمي السعودي ، قد ذكر الأحد، نقلا عن دبلوماسي سعودي، أن المملكة أجلت عشرة طلاب سعوديين من مدينة ووهان الصينية، بؤرة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأفاد التلفزيون بأن السلطات الصينية وافقت على رحلة الطيران الخاصة التي أعادت الطلاب إلى السعودية، لكنه لم يذكر موعد الرحلة، حسبما نقلت “رويترز”.

وتعد مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي ، بؤرة انتشار الفيروس الذي أودى بحياة 304 أشخاص وأصاب أكثر من 14 ألفا آخرين.

وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، الأحد، إن الساعات الـ24 الماضية سجلت 2590 إصابة جديدة بالفيروس التنفسي المميت، بينها 1921 إصابة في مقاطعة هوبي، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمصابين بكورونا في عموم البلاد إلى أكثر من 14 ألف شخص.