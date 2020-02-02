اعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية اليوم الاحد تشغيل وحدة التقطير الفراغي رقم (183) بمصفاة ميناء الاحمدي والتابعة لمشروع الوقود البيئي.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع والناطق الرسمي للشركة عبدالله العجمي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان الوحدة باشرت عملية الانتاج بحسب الخطة المقررة.

وذكر العجمي انه جرى تشييد هذه الوحدة وفقا لأحدث المواصفات العالمية وبطاقة انتاجية تصل إلى نحو 72 الف برميل من مادة الديزل يوميا.

وأوضح ان الوحدة تعد من اهم الوحدات التابعة لمشروع الوقود البيئي اذ ستسهم في تعزيز امكانيات الشركة والمضي قدما في خطتها لتشغيل كل مرافق المشروع في مصفاتي ميناء الاحمدي وميناء عبدالله تباعا بحسب البرنامج المقرر.

وأفاد ان الوحدة تقع ضمن مجموعة من الوحدات التشغيلية في المنطقة العاشرة بمصفاة ميناء الاحمدي ما تطلب بذل جهود مضنية لربطها بخطوط انتاج ومستودعات التخزين القائمة ومن ثم تشغيلها بنجاح وبحسب اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة.