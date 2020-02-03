السعودية تعلن نتائج الفحوص على طلابها القادمين من ووهان

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، نتائج الفحوص المخبرية الأولى، التي تم إجراؤها للطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية، مركز فيروس “كورونا”

وقالت الوزارة في بيان، إن النتائج جاءت سلبية للطلاب العشرة، مشيرة إلى أنه “سيتم عزلهم احترازيا لمدة 14 يوما تحت الإشراف الطبي، لإجراء فحوص إضافية لهم والاطمئنان على صحتهم”.

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق، استقبال 10 طلاب سعوديين بعد إجلائهم من ووهان بطائرة خاصة تكفلت بها المملكة.

وهبطت الطائرة، الأحد، في الرياض ، وفقا لبيان وزارة الصحة، التي أضافت أنه “تم نقل الطلاب برفقة طواقم طبية متخصصة إلى سكن مناسب تم تجهيزه بالكامل، تتوفر به العناية الطبية الكاملة، حيث سيتم عزلهم تحوطا لمدة أسبوعين حتى يتم التأكد من سلامتهم، وإجراء جميع الفحوصات المخبرية للاطمئنان عليهم، وضمان عدم انتقال الفيروس لأشخاص آخرين”.

و”يأتي هذا الإجراء في إطار أعمال التقصي الوبائي، والمتابعة المستمرة التي تقوم بها الوزارة لفيروس كورونا المستجد”، حسب البيان.

وطمأنت الوزارة المواطنين والمقيمين بأنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة في السعودية بفيروس ” كورونا ” المستجد.

المصدر : سكاي نيوز