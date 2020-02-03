قال بنك الائتمان الكويتي ان اجمالي القروض العقارية وقروض المرأة والمنح المقدمة في شهر يناير الماضي بلغت 8ر22 مليون دينار كويتي (نحو 9ر74 مليون دولار امريكي).

واضاف البنك في احصائية متخصصة صادرة عنه اليوم الاثنين ان اجمالي قروض المحفظة العقارية المصروفة خلال الشهر ذاته بلغ 3ر128 الف دينار (نحو 422 الف دولار) مبينا ان القروض الممنوحة لبناء قسائم خاصة بلغت 1ر2 مليون دينار (نحو 9ر6 مليون دولار).

واوضح ان القروض الممنوحة لبناء القسائم الحكومية بلغت 7ر12 مليون دينار (نحو 7ر41 مليون دولار) ولشراء البيوت بلغت 2ر4 مليون دينار (نحو 8ر13 مليون دولار).

واشار الى صرف نحو 241 الف دينار (نحو 792 الف دولار) لتوسعة وترميم السكن الخاص و 3ر1 مليون دينار (نحو 3ر4 مليون دولار) لتوسعة وترميم بيوت حكومية.

وذكر ان اجمالي منح ذوي الاحتياجات الخاصة بلغ نحو مليوني دينار (نحو 6ر6 مليون دولار) مشيرا الى صرف نحو 82 الف دينار (نحو 270 الف دولار) لقروض التوسعة والترميم و45 الف دينار (نحو 148 الف دولار) للترميم.