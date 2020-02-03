مجلس الوزراء يوجه بسرعة تشغيل مشروع المطار الجديد “T2”

استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة بين خلاله آخر تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد مؤكداً عدم تسجيل أي حالة داخل دولة الكويت ، كما بين للمجلس الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة والجهات الأخرى المعنية مشيراً بأن وزارة الصحة قد باشرت باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة في حال وصول الفيروس داخل الكويت.

وأشاد المجلس بالإجراءات التي قامت بها وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية لمواجهة هذا الفيروس ، مؤكداً على استمرار كافة الجهات المعنية بمتابعة تطور عملية انتشاره عالمياً وأخذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات اللازمة لمواجهته.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بشأن تحديد اختصاصات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، وقرر المجلس رفعه لسمو الأمير.

في ضوء حرص دولة الكويت على تحقيق التعاون الدولي للعمل على مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والعدل والمساواة وتنفيذاً لاتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الفساد ، فقد اطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي لهيئة مكافحة الغساد ، وما تضمنه من بيانات حول أنشطة الهيئة وأعمالها وذلك من منطلق أهمية الأهداف الدولية والاستجابة لمتطلبات عضوية الكويت في هذه المنظمات من حيث إنفاذ قراراتها ، والنظر في أعمال توصيانها ، والمشاركة في فعاليتها ، بما يتماشى مع سياسات واستراتيجيات مكافحة الفساد الوطنية ، بالإضافة إلى متابعة المعايير الدولية للفساد ومتابعة أحدث المستجدات بشأنها ورصد كل البيانات المتعلقة بمكافحة الفساد .

وقرر المجلس الوزراء تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالتنسيق مع الديوان الأميري بشأن إنشاء متحف ضمن مشروع حديقة الشهيد – المرحلة الثالثة خاص بصالة التزلج ومقتنياتها بما من شأنه المحافظة على الهوية التاريخية والمعمارية للصالة والإبقاء على ما يمكن من معالمها . قرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة بسرعة إعداد كراسة الشروط المرجعية اللازمة لمشروع تشغيل مطار الكويت الدولي والمشاريع والمرافق الملحقة ذات الصلة ، وموافاة مجلس الوزراء خلال شهر من تاريخه بجدول زمني لمراحل مشروع تشغيل المطار . قرر مجلس الوزراء تكليف بلدية الكويت بسرعة التنسيق مع وزارة الأشغال العامة لإصدار تراخيص البناء اللازمة الأعمال الحزمة رقم « 3» الخاصة بمشروع مطار الكويت الدولي « T2».

ووقرر المجلس تكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لسرعة اتخاذ الخطوات العملية الكفيلة بتوفير الدعم اللوجستي والبيئة الأمنة للمواطنين حائزي القسائم السكنية في مدينة المطلاع السكنية أثناء فترة بناء القسائم ، على أن تتولى الجهات المعنية موافاة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بمرئياتها ومتطلباتها والجدول الزمني اللازم لإنجاز المطلوب منها ، وذلك تمهيداً لقيام المؤسسة برفع تقرير بهذا الشأن لمجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخه.

كما قرر المجلس تكليف الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالتنسيق مع بلدية الكويت لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة الاستلام وتجهيز وتشغيل مبنى المختبر المركزي لفحص وتحليل الأغذية المستوردة الكائن في منطقة الشويخ الصناعية وموافاة مجلس الوزراء بما تم خلال شهر من تاريخه.

وأكد مجلس الوزراء وقوفه بجانب القضية الفلسطينية والتأكيد على دعم كافة الجهود الدولية ومنها الأمريكية الرامية للوصول لحل عادل وشامل لها وحرص دولة الكويت على نصرة الشعب الفلسطيني الشقيق في كافة المحافل الدولية لنيل حقوقه المشروعة الذي يتحقق بالالتزام بالقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وبالمرجعيات التي استقر عليها المجتمع الدولي في مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة في حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية .