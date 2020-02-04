“مرور الجهراء” بلا “دفاتر” للمركبات!

أن تذهب إلى أية دائرة حكومية ولا تجد الموظف المسؤول عن إنجاز معاملتك أو تجد أن معاملتك ليست جاهزة بعد فهذا أمر اعتيادي لدى الجهات والدوائر الحكومية ولا غرابة فيه في وقتنا الحالي..

لكن أن تراجع قسم المركبات لتجديد دفتر سيارتك وبعد أن تكمل كل الاجراءات بدءا من شركة التأمين ثم الفحص الفني ولم يتبق الا مرحلة استلام الدفتر الجديد ، يفاجئك الموظف بقوله أن لا يوجد حالياً نسخ من دفتر السيارات!!

ذلك حدث بالفعل عصر اليوم حسب شكوى تلقتها من بعض المراجعين وطلبوا إيصالها الى المعنيين في وزارة الداخلية وعلى رأسهم معالي وزير الداخلية