ميسي يرد بعنف على تصريحات أبيدال

دافع الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، عن زملائه بعد الاتهامات التي وجهها إريك أبيدال السكرتير الفني، للبعض خلال فترة المدرب السابق إرنستو فالفيردي.

وصرح أبيدال “في فترة فالفيردي، لم يكن الكثير من اللاعبين راضين أو يعملون بجد، وجدنا مشكلة في التواصل الداخلي، صحيح أن العلاقة كانت جيدة بين المدرب وغرفة الملابس، لكن هناك أشياء يمكنني أن أدركها بصفتي لاعب سابق”.

ونشر ميسي، صورة من تصريحات أبيدال على حسابه في إنستجرام، وعلق “بصراحة لا أحب القيام بهذه الأشياء، لكن أعتقد أن كل شخص يجب أن يكون مسؤولاً عن مهامه وقراراته”.

وأضاف “عندما يكون اللاعبون ليسوا على ما يرام في الملعب. نحن أول من نعترف بذلك، لكن يجب أن يتحمل المسؤولون عن الإدارة الرياضية مهامهم، وقبل كل شيء يتحملون مسؤولية القرارات”.

وأتم “أخيرًا.. أعتقد أنه عندما نتحدث عن لاعبين، يجب أن نحدد أسماء، لأن إذا لم نقم بذلك، فإن الاتهامات ستوجه إلى الجميع، وسيدعم ذلك الأشياء غير الصحيحة التي تشاع”.