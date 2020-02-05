“دايلي ستار” اللبنانية تتوقف عن الصدور بالنسخة الورقية

أعربت صحيفة “دايلي ستار” اللبنانية الصادرة باللغة الإنكليزية عن أسفها لإعلان تعليقها المؤقت للنسخة المطبوعة بسبب التحديات المالية التي تواجه الصحافة اللبنانية والتي تفاقمت بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد.

وكشفت أن موقع “دايلي ستار” ومنصات التواصل الاجتماعي قيد التشغيل، وكالمعتاد سيستمر في تقديم تغطية إخبارية من الدرجة الأولى لأخبار لبنان والشرق الأوسط.

واعتذرت Daily Star من القراء عن تقديم النسخة المطبوعة، على أمل الخروج من هذه الأزمة.

يذكر أن صحيفة الدايلي ستار تأسست عام 1952، وكانت أول صحيفة تصدر باللغة الإنكليزية في العالم العربي. توقفت عن الطباعة خلال الحرب اللبنانية، لكن أعيد إطلاقها في عام 1996.